На думку аналітика, європейські країни відчайдушно прагнуть покласти край війні на будь-яких умовах.

Захід незабаром продасть Україну, росіяни окупували одну п’яту її території, і всі зусилля українців не допомогли вигнати цих загарбників. Армія Володимира Путіна отримує все більш досконалу зброю, в той час як українці намагаються утримувати власні сили. Про це у своїй статті пише колумніст Bloomberg Макс Гастінгс.

За його словами, європейські країни, які стикаються з економічними та енергетичними проблемами, відчайдушно прагнуть покласти край війні на будь-яких умовах, окрім повної капітуляції України. При цьому вибори у США також не обіцяють Києву нічого оптимістичного.

"Якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, враховуючи його декларований ентузіазм щодо Путіна, українці приречені. Навіть якщо Камала Гарріс прийде до Білого дому, цілком імовірно, що вона буде прагнути до угоди про припинення війни, тому що Вашингтон не бачить сценарію перемоги України, незважаючи на надсилання 175 мільярдів доларів допомоги США", - пише журналіст.

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На його думку, 2024 рік був успішним для Путіна і сумним та важким для Зеленського, якому стає важче переконати іноземних політичних лідерів та їхні народи, стурбовані своїми власними проблемами, підтримати курс дій, який може вимагати жертв усередині їхніх країн.

Автор нагадує, що у перший рік повномасштабної війни деякі експерти попереджали, що хоча росіяни можуть виявитися неспроможними завоювати Україну, вони можуть зберегти її в такому стані, коли жодна розсудлива людина не захоче жити чи інвестувати в ній:

"Це реальна перспектива. Немає жодних ознак того, що 7 мільйонів українців, які залишили свою країну з лютого 2022 року, прагнуть повернутися. Економіка України хитається".

На переконання Гастінгса, найращою гарантією безпеки України було б членство в НАТО. Однак це залишається малоймовірним, адже Путін відкине будь-яке врегулювання чи навіть перемир'я, що включає таку перспективу.

"Деякі аналітики заспокоюють себе тим, що Захід досі підтримував Україну і змусив Путіна заплатити високу ціну за обмежений успіх. Мене цей аргумент не переконує. На мій погляд, більше схоже на те, що переконаність Путіна в тому, що Захід занепадає і розділений, а отже, вразливий, цілком обґрунтований. Нам має бути соромно, що це так, і ще є час довести, що Путін помиляється шляхом різкого збільшення постачання зброї та грошової допомоги Києву", - резюмує автор.

Відносини України з Заходом - останні новини

У Третій штурмовій окремій бригаді заявили про слабкість НАТО. За словами заступника командира 3 ОШБр Максима Жоріна, має бути зацікавлене в тому, щоб Україна стала членом Альянсу.

Як сказав військовий, "у них є інструменти і зброя, але вони бояться використовувати їх, а просто гарантії Росію точно не зупинять".

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