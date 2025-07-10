Окупанти намагалися відстежувати хід атаки в режимі реального часу.

Під час сьогоднішньої нічної атаки російські "Шахеди" заходили на Київ з різних напрямків і на різних висотах. Про це в етері телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З різних напрямків заходять, на різних висотах – і наднизькі висоти, і вище підіймають, атакуючи з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу ППО", - зазначив він.

За його словами, над збиттям цих дронів працювали мобільні вогневі групи, а також дрони-перехоплювачі, які застосовуються протиповітряною обороною як зенітні дрони, тобто залучалися всі засоби, які сьогодні є в Україні для відбиття таких масованих ударів.

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Говорячи про намагання ворога завести вглиб території України розвідувальні дрони, Ігнат зазначив, що це є проблема.

"Розвіддрони це проблема, бо вони спроектовані таким чином, щоб бути малопомітними і їх завдання пролетіли якомога далі і передати в режимі реального часу дані противнику. Можуть використовувати декілька дронів, один з яких може бути дроном-ретранслятором, який бере сигнал з розвідника і передає далі. Сьогодні навіть повітряні кулі спостерігались радіолокаційно на північному напрямку", - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що боротьба з БПЛА противника ведеться постійно, бо передача інформації в режимі реального часу "може багато лиха наробити", координуючи роботу артилерії чи балістичних ракет. За його словами, для знищення таких дронів застосовуються всі засоби, зокрема, легкомоторна авіація.

"Але ціль малопомітна, ціль надзвичайно складна, тому її збивати важко, але багато вже назбивали, зокрема, і дроновим ППО, але противник їх постійно оновлює і застосовує десятки їх, зокрема, на лінії боєзіткнення", - розповів Ігнат.

Атака на Київ в ніч проти 10 липня

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 липня відбулася чергова масована атака Росії по території України. Російська Федерація атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу, з них 178 збито, а 204 локаційно втрачені або подавлені.

В Повітряних силах зазначили, що основний напрямок удару ворога була столиця України, місто Київ. Київська влада повідомляла, що унаслідок удару російських "шахедів" по Києву двоє людей загинуло і ще 16 осіб постраждало.

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