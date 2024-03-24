Він підкреслює, що країна-агресор Росія повинна програти в цій війні.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що далекобійна зброя, засоби протиповітряної оборони, артилерія, санкції, конфіскація російських активів та підтримка України наближають відновлення миру та нормального життя.

Про це йдеться у дописі в Telegram-каналі глави держави, присвяченому 760 дням повномасштабної війни РФ проти України. "Понад два роки очевидної реальності того, що несе світові путінська система. Руїни замість міст і сіл. Біль і смерть замість життя. Терор замість міжнародного права", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що українці хоробро захищають свою країну і захистять. "Я вдячний усім у світі, хто допомагає нашій державі й народу. Я дякую кожному, хто принципово називає речі своїми іменами і не дозволяє Росії обманути світ пропагандою та підкорити шантажем", - зауважив президент.

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Зеленський наголосив, що Росія повинна програти в цій війні, і "лише це може надійно захистити життя".

"ППО, далекобійна зброя, артилерія, санкції, конфіскація російських активів, підтримка нашої держави - усе це наближає відновлення чесного миру й нормального життя", - зауважив він.

Війна в Україні: заяви Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що у російських ракетах та "шахедах", які були використані для удару по українській енергосистемі 22 березня, було понад 7 тис. іноземних компонентів.

За його словами, в ракетах було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із "шахедами" - загалом щонайменше 7,5 тис. компонентів.

Президент підкреслив, що кожен з них - це порушення санкційних режимів проти Росії і чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів.

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