Він зауважив, що у всіх "Іскандерах", "Кинджалах" та інших російських ракетах, а також в "шахедах" були виявлені десятки іноземних компонентів.

У російських ракетах та "шахедах", які були використані для удару по українській енергосистемі 22 березня, було понад 7 тис. іноземних компонентів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. "В усіх цих "Іскандерах", "Кинджалах" та інших російських ракетах, в "шахедах" десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн", - сказав глава держави.

Він зазначив, що в ракетах, що були використані проти енергосистеми України 22 березня, було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із "шахедами" загалом щонайменше 7,5 тис. компонентів.

Відео дня

"Кожен з них – це порушення санкційних режимів проти Росії, кожен – це чиєсь намагання зробити гроші на знищенні життів. Потрібно це зупинити", - підкреслив Зеленський. У зв'язку з цим він зазначив, що партнерам важливо спільно діяти кожного разу, "коли ракети та дрони намагаються знищити життя, діяти, щоб зменшити потенціал терору, заблокувати його".

Атака на Україну 22 березня

22 березня окупанти завдали масованого комбінованого удару "шахедами" і ракетами різних типів по енергосистемі України. РФ випустила 151 засіб ураження. Сили ППО збили 92 ворожі повітряні цілі: 55 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 35 крилатих ракет, дві ракети Х-59.

Однією з цілей атаки, по якій ворог випустив 8 ракет, стала ДніпроГЕС. Об'єкт був виведений з ладу.

В уряді назвали цю атаку однією з найбільших на українську енергетику з початку війни.

Вас також можуть зацікавити новини: