Полк "Азов" і 36 окрема бригада морської піхоти дійсно провели успішну операцію з об'єднання підрозділів в Маріуполі. Солдати перегрупувалися і продовжують виконувати бойові завдання.
Об'єднання бійців підтвердили керівники маріупольського "Азова" та 36 ОБрМП — Денис Прокопенко та Сергій Волина відповідно.
"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти — справжніми воїнами, героями, які залишилися вірні присязі, вірні українському народу, і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони вибрали шлях ганьби. Ні в якому разі цих людей героїзувати не варто", — повідомив Прокопенко.
Заява командира "Азова" підтверджує, що деякі солдати з 36 ОБрМП здалися в полон окупантам. Натяки на це миготіли в пресі раніше, проте інформація з офіційних джерел не надходила. Кількість солдатів, які склали зброю, поки невідома.
Сергій Волина доповнив слова Прокопенка наступним коментарем: "Провели успішну операцію з полком "Азов". Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний: ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити все, що від нас необхідно, для успішного завершення нашого бойового завдання".
Раніше про операцію з об'єднання "Азова" і 36 ОБрМП в Маріуполі розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, бійці провели складний і ризикований маневр, який себе виправдав. В результаті "Азов" отримав підкріплення, а 36 ОБрМП уникла розгрому по частинах. Тепер захисники міста вже спільними зусиллями зміцнили свої рубежі.
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