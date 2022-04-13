Про проведення важкого, але результативного маневру відзвітували керівники підрозділів.

Полк "Азов" і 36 окрема бригада морської піхоти дійсно провели успішну операцію з об'єднання підрозділів в Маріуполі. Солдати перегрупувалися і продовжують виконувати бойові завдання.

Об'єднання бійців підтвердили керівники маріупольського "Азова" та 36 ОБрМП — Денис Прокопенко та Сергій Волина відповідно.

"Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти — справжніми воїнами, героями, які залишилися вірні присязі, вірні українському народу, і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв з дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони вибрали шлях ганьби. Ні в якому разі цих людей героїзувати не варто", — повідомив Прокопенко.

Заява командира "Азова" підтверджує, що деякі солдати з 36 ОБрМП здалися в полон окупантам. Натяки на це миготіли в пресі раніше, проте інформація з офіційних джерел не надходила. Кількість солдатів, які склали зброю, поки невідома.

Сергій Волина доповнив слова Прокопенка наступним коментарем: "Провели успішну операцію з полком "Азов". Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний: ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут. Ми будемо робити все, що від нас необхідно, для успішного завершення нашого бойового завдання".

Раніше про операцію з об'єднання "Азова" і 36 ОБрМП в Маріуполі розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, бійці провели складний і ризикований маневр, який себе виправдав. В результаті "Азов" отримав підкріплення, а 36 ОБрМП уникла розгрому по частинах. Тепер захисники міста вже спільними зусиллями зміцнили свої рубежі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: