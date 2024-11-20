Зеленський упевнений, що це буде непросто, але якщо використовувати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то можливо.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що дипломатія - це єдиний спосіб припинити війну, при цьому висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп зможе примусити російського диктатора Володимира Путіна до миру.

В інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи не є саме Путін тією людиною, яка може ухвалити рішення щодо припинення війни, Зеленський зазначив, що "на сьогоднішній день від Путіна залежить дуже багато чого" і він може припинити цю війну. Але набагато більшою мірою це залежить від США.

"Путін слабший за США. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув у ЗМІ сигнал від президента Трампа, що він думає знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.

Відео дня

Відповідаючи на запитання, чи розраховує він, що Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб той припинив війну, Зеленський сказав, що "це буде непросто", але реально.

"Це буде непросто, але я думаю, що якщо використовувати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка - сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", - відповів Зеленський.

Зеленський про Трампа

19 листопада під час виступу у Верховній Раді Зеленський заявив, що необхідно працювати щодня, а не чекати дива від обраного президента США Дональда Трампа.

Він також наголосив, що розуміє тільки прямий контакт із Трампом і не сприймає неофіційні заяви в пресі.

Вас також можуть зацікавити новини: