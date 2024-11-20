Президент України Володимир Зеленський вважає, що дипломатія - це єдиний спосіб припинити війну, при цьому висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп зможе примусити російського диктатора Володимира Путіна до миру.
В інтерв'ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи не є саме Путін тією людиною, яка може ухвалити рішення щодо припинення війни, Зеленський зазначив, що "на сьогоднішній день від Путіна залежить дуже багато чого" і він може припинити цю війну. Але набагато більшою мірою це залежить від США.
"Путін слабший за США. У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і влада, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув у ЗМІ сигнал від президента Трампа, що він думає знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.
Відповідаючи на запитання, чи розраховує він, що Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб той припинив війну, Зеленський сказав, що "це буде непросто", але реально.
"Це буде непросто, але я думаю, що якщо використовувати всі можливості, які є у Сполучених Штатів, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економіка - сильніша. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", - відповів Зеленський.
Зеленський про Трампа
19 листопада під час виступу у Верховній Раді Зеленський заявив, що необхідно працювати щодня, а не чекати дива від обраного президента США Дональда Трампа.
Він також наголосив, що розуміє тільки прямий контакт із Трампом і не сприймає неофіційні заяви в пресі.
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