Налагодження процесів між командою Зеленського та командою Трампа незабаром відбудеться.

Президент України Володимир Зеленський розуміє тільки прямий контакт з новообраним президентом США Дональдом Трампом і не сприймає неофіційні заяви в пресі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

"Контакти з президентом Трампом у мене були. Я розумію тільки прямі контакти між президентами. А що стосується команди - у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси у засобах масової інформаціє я не сприймаю", - наголосив Зеленський.

Глава держави впевнений у тому, що налагодження робочих процесів між його командою та командою Трампа відбудеться.

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"Що стосується поїздки у відрядження мого голови Офісу (керівника Офісу президента Андрія Єрмака - УНІАН), вона буде у Сполучені Штати", - додав Зеленський.

Зеленський про Трампа

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, під час виступу у Верховній Раді Зеленський заявив, що необхідно працювати кожного дня, а не чекати дива від обраного президента США Дональда Трампа.

Раніше Зеленський зауважував про "хорошу атмосферу" в розмовах із Трампом - і під час особистої зустрічі у вересні, і під час нещодавньої телефонної розмови між ними.

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