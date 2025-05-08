Бійці 13 бригади НГУ "Хартія" звільнили лісовий масив на північ від Липців.

Українські захисники відновили позиції біля Липців Харківської області. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState у Telegram.

"Сили Оборони України відновили позиції біля Липців", - зазначено у коментарі до оновленої карти фронту.

Зокрема, повідомляється, що бійці 13 бригади НГУ "Хартія" звільнили лісовий масив на північ від Липців, про це йдеться у тг-каналі бригади.

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"13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (більше 200 гектарів)", - повідомляють бійці.

Зазначається, що бої за лісництво тривали п’ять з половиною місяців - з листопада 2024 року. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості", - повідомляють у бригаді.

Також зазначається, що прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Водночас у DeepState станом на вечір 7 травня інформували про просування росіян в Новооленівці, Олександрополі та Леонідівці на Донеччині.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області є два напрямки, по яких росіяни ведуть активні бойові дії: це населені пункти Липці та Вовчанськ. На цих напрямках ворог почав наступати ще минулого року і не припиняє свої штурмові дії, констатував на брифінгу у квітні речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, останнім часом тут окупанти проявляють все більшу активність.

Також у Нацвардії повідомляли, що Херсонській області російські окупанти розпочинають підготовку до десантної операції і зібрали вже кілька сотень човнів.

Також військовий експерт Іван Ступак розповів, що росіяни поспішають дійти до Дніпропетровської області і це може бути пов'язано з їхніми планами оточити Покровськ. Він додав, що Росія може спробувати обійти Покровськ із західних кордонів Дніпропетровської області. Зокрема, на думку експерта, Росія може планувати таким чином обрізати трасу Покровськ-Павлоград.

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