Гелікоптер українські військові збили в Бериславському районі Херсонської області.

Напередодні 30 вересня на Херсонщині українські сили ППО знищили російський гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор". Його вартість складає близько 16 мільйонів доларів.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

Як зазначається, гелікоптер українські військові збили близько 21:30 в Бериславському районі Херсонської області.

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У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ підтвердив знищення Ка-52.

"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52", - сказано у зведенні.

Крім того, ракетні війська і артилерія України, за минулу добу, уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.

Втрати Росії в Україні

Відомо, що "Алігатор" - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, яка є на озброєнні у ворога, вартістю приблизно 16 мільйонів доларів.

Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

За даними Генштабу, за весь час повномасштабної війни (від 24 лютого і станом на 30 вересня) ЗСУ вже знищили 225 російських гелікоптерів.

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