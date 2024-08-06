Німець повідав, що бачив, як на ув'язнених чинили тиск, змушуючи їх йти на фронт.

Російська влада випускає з в'язниць наркоманів і відправляє їх на війну в Україну як гарматне м'ясо.

Про це розповів громадянин Німеччини Патрік Шебель, який був у російській в'язниці і який нещодавно повернувся на батьківщину в рамках обміну, пише Bild. "Росія забирає наркоманів із в'язниць і відправляє їх на фронт як гарматне м'ясо", - сказав він про свої спостереження, які провів під час перебування під арештом у Росії.

Видання нагадало, що 38-річний Шебель перебував у російській в'язниці з середини січня цього року. Його засудили за шість мармеладних ведмедиків із канабісом, які залишилися в нього в рюкзаку.

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Екс-ув'язнений розповів, що в слідчому ізоляторі інші арештанти були "добрі до нього". "Раз на місяць ув'язнені отримували від своїх родичів посилки з продовольством та іншими речами. Незабаром усі дізналися, що у мене немає рідних у РФ, яка могла б надсилати мені посилки, і вони ділилися зі мною", - розповів Шебель.

Німець розповів, що бачив, як на ув'язнених чинили тиск, змушуючи їх вирушити на війну в Україну в обмін на звільнення.

Шебель дізнався про обмін в останню хвилину. Навіть опинившись у літаку, він не дуже розумів, що відбувається. "Я подумав, раптом нас відправлять у сибірську колонію. І тільки коли хтось у літаку простягнув мені мій паспорт, я зрозумів, що вони дійсно відпускають мене додому", - сказав громадянин Німеччини.

Обмін ув'язненими між Заходом і РФ

1 серпня в аеропорту Анкари відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і США, Німеччиною, Польщею, Словенією та Норвегією. Загалом обміняли 26 осіб. Кремль повернув собі кілера Вадима Красикова і шпигунів Анну та Артема Дульцевих.

В обмін на них Кремль відпустив Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву.

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