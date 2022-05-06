Російські окупанти постійно атакують позиції українських захисників у цьому районі.

Станом на сьогодні найзагрозливішим напрямком в Україні є Ізюмський. Російські окупанти постійно атакують позиції ЗСУ у цьому районі та стягують туди найбільше сил.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує сайт "Сьогодні".

Наразі на Ізюмському напрямку перебуває близько 20-25 батальйонно-тактичних груп окупантів. Водночас український Генштаб вирішив провести контрудар, щоб "збити наступальний темп, а не чекати, поки наші війська вимотуватимуться постійними атаками окупантів".

"У цьому назріла потреба, тому що цей напрямок найбільш загрозливий з усіх. Цей напрямок найбільш численний, на ньому сконцентровано найбільшу кількість російських військ", – зазначає експерт.

Жданов прогнозує повноцінний контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку лише у червні.

Війна в Україні

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Російські окупанти перекинули з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

4 травня 2022 року ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під Ізюмом.

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