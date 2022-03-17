Президент впевнений у тому, що "ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими б не були збитки".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава відновить втрачені внаслідок бойових дій чи обстрілів домівки та квартири кожного українця.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Ми вже працюємо над програмами відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив свою квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава відновить усе. Відновить самостійно", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що впевнений у тому, що "ми зможемо швидко відбудувати нашу державу, якими б не були збитки".

"Це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну", - наголосив він.

Нагадаємо, також президент ще раз підкреслив, що Україна змогла приєднатися до європейської енергомережі.

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