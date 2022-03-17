Президент підкреслив, що навіть у час найбільшого випробування для України країна змогла приєднатися до європейської енергомережі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може більше довіряти наявним інституціям, а повинна шукати нові гарантії та створювати нові інструменти.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом. А головне – Україна має отримати більшу підтримку. Ще більшу, ніж ми отримуємо зараз. Системи протиповітряної оборони. Літаки. Достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупиняти російських окупантів", - наголосив президент.

Він зазначив, що під час виступу у Конгресі США звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового обʼєднання U-24, союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу швидко та ефективно.

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"Одразу, не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу. Ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що навіть у час найбільшого випробування для України країна змогла приєднатися до європейської енергомережі.

Тепер Україна може користуватися перетоками електрики з Євросоюзу, до чого йшла десятки років.