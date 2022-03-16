Водночас генеральний секретар Альянсу впевнений, що допомога, яку НАТО вже надає Україні, посилює позицію України на переговорах з РФ.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс не розміщуватиме війська в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі після надзвичайного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, його попросили відреагувати на пропозицію Польщі відправити сили Альянсу в Україну для миротворчої місії. "Ми підтримуємо мирні зусилля. Ми закликаємо Росію і президента Путіна вивести їхні війська, але ми не маємо планів з розміщення військ НАТО на землі в Україні", - заявив Столтенберг.

Водночас генеральний секретар Альянсу впевнений, що допомога, яку НАТО вже надає Україні, посилює позицію України на переговорах з РФ.

Він заявив, що насамперед необхідно, аби був мир в Україні, і тому президент РФ Володимир Путін повинен припинити війну і відкликати російські сили.

"Ми підтримуємо всі зусилля, аби знайти рішення в рамках переговорів. Ми підтримуємо всі зусилля з пошуку дипломатичного рішення, і звичайно, ми підтримуємо і вітаємо перемовини, які зараз відбуваються між Україною і Росією", - заявив він.

За його словами, Альянс підтримує Україну. "Оскільки ми знаємо, що те, чого вони можуть досягти за столом переговорів, неодмінно дуже тісно пов'язане з ситуацією на полі бою", - сказав Столтенберг.

Також генеральний секретар НАТО висловив переконання, що "одна з причин, чому українці теж кажуть, що бачать певні кроки у вірному напрямку, полягає в тому, що вони мають здатність чинити опір". "Вони мають змогу чинити опір загарбницьким російським силам. Тож мужність, налаштованість і підтримка від союзників НАТО для Збройних сил України є надзвичайно важливими, коли йдеться про те, чого українці можуть досягти в рамках процесу переговорів з Росією", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про потребу запровадження миротворчої місії в Україні. Зокрема, на його думку, така миротворча місія повинна займатися не лише гуманітарними питаннями, але й допомагати Україні боронити землю.