Україна отримає те, що просить, зазначила дипломат.

Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова завила, що існує політичне рішення про підтримку України, тому призупинення американської військової допомоги в жодному разі не буде.

Про це Маркарова сказала в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сполучені Штати на сьогодні уже надали нам та зараз ще йдуть відвантаження (військового обладнання - УНІАН), в рамках попереднього виділення допомоги на 3,8 млрд доларів. Після підписання президентом США Джо Байденом нового пакету допомоги на 40 млрд доларів, у нас відкрились три нових програми, з якими ми працюємо. Серед них 23,75 млрд доларів саме на військову допомогу. Тому і програма президентських виділень, і програма закупівлі - дві програми насправді дозволять нам отримувати те, що нам потрібно",- зазначила Маркарова.

Посол України в США зауважила, що не заведено оголошувати, яке конкретно озброєння нададуть до того часу, як партнери винесуть рішення.

"Тому не буду коментувати зараз конкретні (види озброєння - УНІАН). Можу тільки зазначити те, що ми просимо. Ми чітко комунікуємо, що нам потрібно і більше артилерійських систем, і систем залпового вогню, і дрони та всього іншого. Щоб не тільки зупиняти ворога, але й набагато швидше звільнювати наші території. Все в активній роботі, ніяких призупинок з постачанням немає", - акцентувала Маркарова.

Посол України в США додала, що системи озброєння, які зараз отримує Україна, дуже великі та складні.

"Тому тут дуже багато роботи не тільки по їх знаходженню та підготовці до відправки, але й з тим, як ми це довозимо. Це нові системи, які наші військові дуже швидко опанували. Я думаю, що немає таких світових прикладів, коли під час ведення війни країна перейшла фактично на стандарти НАТО. І не тільки отримує їх та навчається під час війни, але й дуже ефективно їх застосовує. Все в роботі, будуть нові типи обладнання, як тільки вони будуть оголошені, ми одразу будемо їх коментувати. А поки, як кажуть, краще ми здивуємо нашого ворога",- підкреслила Маркарова.

Нагадаємо, 30 травня західні ЗМІ поширили неоднозначну заяву президента США Джо Байдена щодо постачання зброї в Україну. За його словами, Вашингтон не буде посилати ракетні системи, які "можуть досягти території Росії".

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