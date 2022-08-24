Тим часом, противник продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Білоруські військові посилено охороняють ділянку кордону з Україною в Брестській та Гомельській областях.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ змусили окупантів тікати на Слов'янському напрямку та зупинили наступ на Бахмут.

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