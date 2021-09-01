Нідерландські медики для першого етапу, який має розпочатися уже в жовтні, відібрали трьох кандидатів на лікування.

Делегація військових лікарів Королівства Нідерланди відвідала Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр в Ірпені, щоб відібрати українських військових для лікування та реабілітації.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, основною метою візиту іноземних медиків було проведення медичного огляду та відбору важкопоранених українських військовослужбовців для подальшого направлення їх на лікування та реабілітацію до військово-медичних закладів Нідерландів.

Своє перебування в Центрі нідерландські лікарі розпочали зі знайомства з реабілітаційною базою, аби мати уявлення про можливості відновлення українських військовослужбовців в Ірпені.

"Нинішній наш візит до Центру реабілітації в Ірпені – це точка відліку проекту подальшої допомоги пораненим українським військовим. Ми добре поінформовані про бойові зіткнення на Сході України і наявності великої кількості поранених українських військових. Сьогодні ми маємо не лише обстежити й відібрати перших потенційних пацієнтів для подальшого лікування в Нідерландах, а й переконатися, що ми зможемо надати кваліфіковану медичну допомогу і провести якісну реабілітацію ваших поранених земляків", - зазначив радник з питань політики міжнародного співробітництва головного хірурга підполковник Зібрен Вольф.

Повідомляється, що процес знайомства нідерландських медиків з історіями хвороби та лікування поранених учасників російсько-української війни був доволі ретельним. Спочатку іноземні фахівці уважно слухали лікарів, а вже потім спілкувались, оглядали поранених, намагалися з’ясувати їхній фізичний стан.

Аби зрозуміти, якого функціонального наповнення має бути майбутній протез у пораненого, спеціаліст з медичної реабілітації капітан Антуанетта ван де Вен цікавилась у кожного пацієнта його родом занять та чи зможе він тривалий час перебувати на лікуванні в іншій державі.

У підсумку, нідерландські медики для першого етапу, який має розпочатися уже в жовтні, відібрали трьох кандидатів на лікування.

Читайте такожВлада планує змінювати підхід до реабілітації та працевлаштування ветеранів АТО/ООС"Українська військово-медична служба має чудовий Центр реабілітації. Тому, дослідивши історії хвороби всіх представлених пацієнтів, їхній фізичний стан, ми дійшли висновку, що дехто з поранених має всі умови для реабілітації тут, в Ірпені. Щодо відібраних кандидатів на лікування в Нідерландах, то ми відчуваємо високу відповідальність за їхній стан здоров’я і сподіваємось, що наші фахівці докладуть усіх зусиль, аби українські військові після лікування у нас почувалися значно краще", - наголосила Антуанетта ван де Вен.

Серед відібраних на лікування в Нідерландах колишній військовий першої роти окремого батальйону морської піхоти кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня Олександр Терстуях. 19 червня 2018 року під час обстрілів позицій батальйону російськими окупантами Олександр зазнав важких поранень руки, тулубу і ніг. Двічі зупинялося серце бійця. Лікарям довелося ампутувати ноги. Сьогодні Олександр Терстуях пересувається на протезах. Але є проблеми з попереком, після контузії погано чує. Ветеран війни, який є батьком п’ятьох дітей, сподівається на допомогу нідерландських лікарів.

За словами начальника Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру полковника медичної служби Андрія Кіха, проект розраховано на кілька етапів: на початку січня ще кілька українських військових матимуть змогу вирушити на лікування до Нідерландів.

Фінансування лікування та реабілітації українських ветеранів війни буде здійснено коштом сторони, що приймає, а також частково за кошти Трастового фонду НАТО.

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Автор: Інна Андаліцька