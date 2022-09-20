Жданов описав переваги кожного з них.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, куди можуть піти Збройні сили Украни після деокупації Херсона.

Свою думку він висловив в інтерв'ю ГРОШІ.

За його словами, в української армії буде два варіанти подальших дій: звільнення Мелітополя або наступ у бік ОРДЛО.

"Мелітополь, на мій погляд, дуже важливий. Тому що він є ключем до багатьох питань. Якщо ми йдемо на Мелітополь і розвиваємо успіх, то ми підходимо до воріт до Криму, перерізаємо сухий коридор до Криму для Російської Федерації і перекриваємо Північно-Кримський канал. І є шанс, якщо піти зустрічним ударом від Запоріжжя на Мелітополь і з Дніпра на Мелітополь, що Запорізька АЕС вийде у нас в оточенні. Чотири завдання вирішує місто Мелітополь", - пояснив експерт.

Він зазначив, що сьогодні в районі Мелітополя знаходиться недобраний 3-й армійський корпус, також війська РФ до цього накопичили там десь близько 10-12 БТГ. Згідно з зведеннями з фронту, ЗСУ протягом двох тижнів розносять ворожі точки в місті.

"Ми планомірно знижуємо боєздатність угруповання російських військ навіть в районі Мелітополя", - додав він.

Жданов назвав варіант наступу в бік ОРДЛО "цілком вирішуваним".

"Єдине, що на сході України нам доведеться застосовувати більш традиційні способи ведення війни. Нам доведеться атакувати противника, який займає оборону. Ось в цьому буде відмінність. Тут у них немає такої лінії оборони вздовж Дніпра і ми можемо маневрувати. А там буде позиційна оборона, яка сформувалася вже не один місяць, буде важче її проривати", - зазначив він.

У той же час Жданов зазначив, що взяття Донецька або Луганська стало б більш вагомим з політичної точки зору.

"Якщо ми говоримо, що Харківський напрямок для них був шоком, то тут це буде нищівна поразка, яка може призвести до тотальної втечі і каскадного обвалу всієї оборони РФ на південному сході України", - додав експерт.

Раніше повідомлялося, що на захопленому російськими окупантами аеродромі Мелітополя прогримів черговий потужний вибух.

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