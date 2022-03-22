За його оцінкою, Україна переможе у протистоянні з РФ.

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну триватиме щонайменше ще півроку. Втім Україна в цьому протистоянні не програє.

Про це в ефірі Радіо НВ сказав військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, паритету в живій силі на війні, що триває 27-й день, навряд чи можна досягнути, адже Росія до бойових дій може залучати навіть 17-річних.

"Йдеться про ефективність використання цієї живої сили... Треба розуміти, що сьогодні війна ведеться не масами піхоти, а переважно технічними засобами. Для цього потрібно мати військовонавчені ресурси", — пояснив Грабський.

Він зазначив, що можна "закидати Україну гарматним м’ясом, посилаючи в бій непідготовлені резерви, ресурси, але ефективність таких дій буде мінімальна".

"Натомість ЗСУ уже показали свою ефективність у веденні маневрової оборони і нанесенні контрударів, тому можна стверджувати, що Україна вистоїть", - зазначив експерт.

Однак, застеріг експерт, попереду — важкі бої та випробування. За оцінками Грабського, війна триватиме ще півроку щонайменше, а тому Україні знадобляться не лише радянські системи протиповітряної оборони, а й сучасні.

"Війна не закінчиться завтра. На жаль, я маю таку впевненість, як би це прикро не звучало, що вона не закінчиться і протягом півроку. Ми будемо далі продовжувати оборонятися, тому нам потрібні будуть більш висококласні, потужні і модернові комплекси [ППО] Patriot", зазначив експерт.

Їх використанню передує досить тривале навчання фахівців, додав експерт, однак системи підсилять спроможність України захищати небо.

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