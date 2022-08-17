Військовий облік стосується жінок, які здобули професійну освіту за відповідним фахом.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський розповів, що спеціальність жінок, які підпадають під військовий облік в Україні, буде визначатися їхнім дипломом про освіту.

Про це він заявив під час брифінгу.

Веніславський стверджує, що військовий облік стосується жінок, які здобули професійну освіту за відповідним фахом.

"Це не ті, хто працює не за спеціальністю, а ті, хто має документ, що підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив нардеп.

Також Веніславський зазначив, що до жінок, чиї професії і спеціальності внесені до відповідного списку та які не стануть на облік, одразу не будуть застосовуватити жорсткі санкції.

Як повідомляв УНІАН, що деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр, питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України.