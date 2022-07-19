За його словами, найбільше питань щодо південних регіональних управлінь.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський не виключає кримінальних проваджень у результаті кадрової ревізії в СБУ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Безсумнівно, після проведення всієї перевірки, службового розслідування велика ймовірність, що цілий ряд інших кадрових рішень, які будуть днями прийняті на вищому рівні, напевно будуть мати якесь продовження у вигляді кримінальних проваджень",- наголосив Веніславський.

За його словами, є питання по роботі окремих керівників.

"З приводу діяльності окремих керівників, у тому числі окремих регіональних управлінь з півдня України, дуже багато питань, і не на всі ми отримуємо ту відповідь, яка задовольняла б з точки зору аргументації, обставин і т.д.", - додав Веніславський.

Зазначається, що дані службового розслідування, а можливо і досудового розслідування за фактами, про які говорив президент Володимир Зеленський, будуть оприлюднені найближчим часом.

"На цей час до діяльності окремих підрозділів СБУ та окремих регіональних управлінь було багато претензій, в тому числі і у членів Комітету. Ми заслуховували керівництво СБУ на засіданні комітету, на ті питання, які народні депутати ставили з приводу подій перших днів війни і подій за 4 місяці війни, не завжди відповіді задовольняли народних депутатів", - резюмував Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Пізніше депутат Железняк повідомив, що Зеленський вніс до ВР подання про звільнення Баканова. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні.

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