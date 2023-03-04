За його словами, логістику ЗСУ не знищено.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми - підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така ж, як була вчора, позавчора і так далі. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив він під час стріму Юлії Латиніної.

Подоляк не розуміє, чому багато хто фокусується зараз саме на Бахмуті. За його словами, такі ж інтенсивні бої ведуться зараз ще на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій і Луганській областях.

Радник глави ОП наголосив, що навіть якщо фронт в районі Бахмута зрушиться на кілометр, це ніяк не вплине на загальну обстановку. Вона стабільно важка вже кілька місяців, коли почалися інтенсивні бої і бойові зіткнення контактного типу.

"Росія витрачає максимально боєздатну свою частину... напевно, в принципі таких боєздатних підрозділів у них більше не буде... Там за кожну вулицю великий розмін йде. Ми, наприклад, віддаємо вулицю в розмін на 2-3 тисячі знищених російських військовослужбовців", - сказав він.

Подоляк додав, що руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ - вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

"Так вони (шляхи постачання - УНІАН) є і в інших місцях. Трохи далі виходить логістика доставки на півкілометра-кілометр. Там є обхідні траси, грунтові дороги", - пояснив він.

Ситуація біля Бахмута

Як повідомляв УНІАН, ситуація навколо Бахмута є важкою, але контрольованою.

За оцінкою міністра оборони України Олексія Резнікова, ворог щодня втрачає близько 500 військових на цьому напрямку.

За даними британської розвідки, Україна зміцнює цей район елітними підрозділами. За останні 36 годин було знищено два ключових Мости у Бахмуті.

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