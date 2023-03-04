В британській розвідці зазначають, що контрольовані українцями маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими.

Ситуація навколо Бахмута є важкою, але попри все залишається контрольованою.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону. За його словами, на цьому напрямку за добу було вбито 155 окупантів та ще понад 200 - поранено.

"Ситуація навколо Бахмута наразі важка... Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося 9 боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", - розповів Череватий.

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При цьому, запевнив він, українські захисники роблять все, щоб боронити Бахмут.

"Для ворога це місто - пріоритетна ціль. Проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - зауважив Череватий.

Ситуація під Бахмутом

Як повідомляв УНІАН, у Бахмуті та на його околицях тривають інтенсивні бої між українськими військовими й окупантами. За даними британської розвідки, окупанти здійснили подальше просування на північні околиці міста, які зараз є рубежем, що утримується українськими військами і є вразливим для російських атак з трьох сторін.

Водночас, як зазначає розвідка, Україна зміцнює цей район елітними підрозділами. За останні 36 годин були знищені два ключових мости у Бахмуті.

В розвідці зазначили, що контрольовані українцями маршрути постачання з міста стають дедалі більш обмеженими. За оцінкою, яку озвучував міністр оборони України Олексій Резніков, ворог щодня втрачає близько 500 військових.

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