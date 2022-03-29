Наразі в області все спокійно, а кордон цілий.

У Волинській області знищено ворожу ракету.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйко у Telegram.

"День сьогодні минув в тривожному очікуванні. На щастя, дві тривалі повітряні тривоги на Волині завершились без наслідків. Так, сьогодні у небі над Волинню сили ППО знищили ракету. Дякуємо Збройним силам України", - написав Погуляйко.

Він зазначив, що наразі в області все спокійно, а кордон цілий.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що окупанти завдали ракетних ударів по нафтобазі.

Протягом 28 березня Ліквідація пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального в Луцьку, тривала. Локалізувати пожежу вдалося до ранку понеділка, а повністю загасити лише 29 березня.

Також 26 березня окупанти двічі завдали ракетного удару по Львову. Одна ракета влучила в нафтобазу в житловому кварталі Львова, а другий - по заводу в житловому масиві. Пошкоджена під час обстрілів нафтобаза у Львові палала 12 годин.

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