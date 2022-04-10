Розслідування військових злочинів на міжнародному рівні почалося.

До розслідування злочинів РФ на території України приєдналися понад 40 країн.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"42 країни вже звернулися до Міжнародного суду в Гаазі, розслідування військових злочинів на міжнародному рівні почалося, звернення цих країн дозволило спростити та прискорити процедуру для України", - сказав він.

Над збором доказів військових злочинів у Бучі працюють експерти з усієї України, але кількість таких злочинів настільки велика, що не вистачає ресурсів.

"З ресурсами складно, тому що кількість злочинів, які здійснює РФ, божевільна, і це вимагає великих зусиль. Проблема велика, але військові злочини - це пріоритет. У нас є міжнародна підтримка, на цьому тижні приїдуть експерти з Франції. Більш того, ми знаходимося в переговорах з іншими країнами ЄС, з великою ймовірністю, вони так само будуть давати своїх професійних експертів, і це допоможе впоратися з величезним обсягом роботи", - сказав він.

Міністр зазначив, що найскладніше довести провину тих, хто віддавав злочинні накази.

"Зараз збирається база, щоб переслідувати кожного військовослужбовця РФ окремо за те, що він здійснював, і тих, хто віддавав відповідні накази. Специфіка - потрібно досліджувати детально намір кожного і на підставі цього притягати до кримінальної відповідальності, це вкрай складно. Якщо вбивць провину довести не надто складно, тому що вони не особливо ховалися, вони були впевнені, що їм нічого не буде, впевнені в перемозі, і там мова не йшла, що вони ховали якісь відбитки пальців, або ховалися від камер. Цього не було, тому за виконавцями все не надто складно. Складніше з їх керівниками, тому що які накази віддавалися, як вони формулювалися, це питання, яке потрібно досліджувати.

Потрібні більш складні докази, в тому числі - перехоплення радіо, перехоплені документи, свідчення виконавців", - розповів міністр.

Він попередив українців, що очікувати на швидкий результат у справах розслідування військових злочинів не варто.

"Не треба носити рожеві окуляри, РФ не видаватиме, якщо у них збережеться та влада і всередині не трапиться радикальних змін, безумовно вони не видаватимуть своїх військових злочинців", - зазначив він.

За словами міністра, складність притягнення до відповідальності військових злочинців в міжнародних судах в тому, що потрібна їх фізична присутність.

"Найкраще, якби такий вирок виносився Міжнародним кримінальним судом, тому що у нього юрисдикція і регіон, де виконуються рішення, вона найбільша. Проблема міжнародного кримінального суду, вони не слухають справи за відсутності обвинуваченого. Опцій затримати організаторів, вище керівництво РФ багато, але всі вони пов'язані з тим, що така особа повинна виїхати закордон. По катам, які скоювали ці жахливі злочини в Гостомелі, в Бучі, вони точно люди молодого віку, вони точно доживуть до того часу, коли їх віддадуть правосуддю, терміну давності по таких злочинах немає", - підсумував міністр юстиції.

Також він розповів про механізми та напрацювання з відшкодування злочинів РФ.

"Найбільш вірогідний спосіб - направити кошти Центробанку РФ і Фонду добробуту (це валютні резерви, накопичені закордоном) на потреби відновлення української інфраструктури. Мова про сотні мільярдів доларів, які знаходяться тільки в США. Чому це поки що не реалізовано - такого роду відібрання коштів центробанку не траплялося в історії, щоб Штати або будь-яка цивілізована країна відбирала валютні резерви однієї країни та передавала їх іншій. Ми повинні творити історію і першими досягти такого результату, в тому числі. Валютні резерви захищені імунітетом, захищені договорами, які підписані Сполученими Штатами. І таке відібрання б'є по репутації США, тому що хто їм буде віддавати резерви, якщо вони будуть такі резерви віддавати на власний розсуд", - сказав він.

При цьому Малюська додав, що відповідний проект закону вже знаходиться на розгляді Конгресу США. Міністр сподівається, що цей закон буде прийнятий.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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