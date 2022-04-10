В Україні немає зараз ніякого затишшя, стабілізації немає, російська армія намагається виконати план мінімум - захопити схід України.
Про це в ефірі інформаційного марафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
"Ніякого затишшя немає, стабілізації немає, армія РФ намагається виконати план мінімум – схід України. Ми маємо розуміти, що їх мета - вся Україна", - сказала вона.
Маляр зазначила, що в Україні триває мобілізація. Однак результати призовної кампанії з метою безпеки Міністерство не розголошує.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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