В Україні триває мобілізація.

В Україні немає зараз ніякого затишшя, стабілізації немає, російська армія намагається виконати план мінімум - захопити схід України.

Про це в ефірі інформаційного марафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ніякого затишшя немає, стабілізації немає, армія РФ намагається виконати план мінімум – схід України. Ми маємо розуміти, що їх мета - вся Україна", - сказала вона.

Маляр зазначила, що в Україні триває мобілізація. Однак результати призовної кампанії з метою безпеки Міністерство не розголошує.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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