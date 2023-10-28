За словами військових, гризуни знищують не тільки запаси продовольства, але також псують електроніку, обладнання та спорядження.

ЗСУ зіткнулися з катастрофічним нашестям гризунів на передовій. Окопи заполонили полчища польових мишей, які завдають серйозної шкоди амуніції захисників України.

Як повідомляє 24 Канал, за словами військових, гризуни знищують не лише запаси продовольства, але також псують електроніку, обладнання та спорядження. Військові діляться кадрами, як миші буквально знищують все на своєму шляху

Один з бійців жартома каже, що скоро гризуни доберуться і до військових. Гризуни ховаються в сумках та особистих речах військових. Військові показали кадри, як миші згризли рюкзак військового. Захисники жартують, що таке враження, ніби амуніція опинилася під обстрілом, але насправді її пошкодили гризуни. Один з військовослужбовців показав, що миша оселилася в безпілотнику.

Миші в окопах

Польова миша є одним з найважливіших шкідників зернових культур. Може бути переносником збудників кліщового енцефаліту, туляремії, рикетсіозу, лихоманки Ку та інших захворювань.

Раніше УНІАН писав про те, як на Донбасі бійці АТО готувалися до зими та рятувалися від навали мишей в окопах за допомогою котів.

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