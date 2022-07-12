Супротивник обстрілював Миколаїв, зокрема, з системи С-300, зазначив мер міста.

Сьогоднішні обстріли Миколаєва російські окупанти здійснили з захопленої територій Херсонської області.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"...Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини", - розповів він.

За словами мера, один двоповерховий будинок згорів ущент, а у довколишніх будівлях зафіксовані пошкодження від уламків та ударної хвилі.

Крім того, ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

"Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері. Пошкоджень зазнали й дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти", - повідомив Сєнкевич.

Він уточнив, що пошкоджено в результаті обстрілів і громадський транспорт - 5 тролейбусів не підлягають відновленню.

"Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт...", - додав міський голова.

Раніше стало відомо, що вороги 12 липня обстріляли Миколаїв, після обстрілу у місті знайшли 24 вирви від ракет. У результаті нового обстрілу постраждали 12 осіб.

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