Олександр Сєнкевич зазначив, що на місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади.

Потужні вибухи прогриміли в Миколаїв у четвер, 14 липня. Всю ніч в місті звучала повітряна тривога.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Миколаїв, лунають потужні вибухи! Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів в соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він повідомив, що російські окупанти знову потрапили в ряд цивільних об'єктів в місті.

"На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Прошу не публікувати фото і відео з обстрілів до появи офіційної інформації. Детальніше про наслідки обстрілів повідомлю вам згодом", - підсумував Сенкевич.

Як раніше повідомляв УНІАН, вороги 12 липня обстріляли Миколаїв, після обстрілу в місті знайшли 24 воронки від ракет. В результаті нового обстрілу постраждали 12 осіб.

Пізніше стало відомо, що окупанти били з тимчасово захопленої території Херсонської області. В результаті удару один двоповерховий будинок згорів дотла, а в довколишніх будівлях зафіксовані пошкодження від осколків і ударної хвилі. Крім того, ще в одній п'ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху.

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