Головнокомандувач ЗСУ закликав враховувати інформаційно-психологічну війну і довіряти лише офіційним джерелам.

З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Facebook.

"Наголошую, військовослужбовці Збройних сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області зафіксовані численні факти викрадення жінок та катування окупантами місцевих жителів.

Також у декількох областях України фіксують випадки сексуальних злочинів над жінками.

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