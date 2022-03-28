З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" до "російських полонених".
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у Facebook.
"Наголошую, військовослужбовці Збройних сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Закликаю враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам", - підкреслив він.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області зафіксовані численні факти викрадення жінок та катування окупантами місцевих жителів.
Також у декількох областях України фіксують випадки сексуальних злочинів над жінками.