Громадські організації зафіксували їх у Херсонській, Київській та Чернігівській областях.

У декількох областях України зафіксовано випадки сексуальних злочинів над жінками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

"На гарячі лінії громадських організацій надходять повідомлення про сексуальні злочини з боку російських окупантів. Зокрема, такі повідомлення надходили до громадської організації "La Strada". Вже підтверджено надходження скарг від громадянок, які постраждали від сексуального насильства, з різних областей України: Херсонська, Київська. Інші громадські організації зафіксували вчинення насильства у Чернігівській області. Злочини були вчинені на територіях, які є тимчасово окупованими".

Уповноважена з питань гендерної політики нагадала номери безкоштовних гарячих ліній, за якими можна повідомити про подібні випадки, жертвами або свідками яких ви стали: 116-111; 116-123; 15-47.

Раніше повідомлялося, що російському окупанту, який вбив беззбройного чоловіка і неодноразово ґвалтував його дружину, повідомили про підозру.

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