Сили оборони спростували брехню окупантів про захоплення Тернуватого на Запоріжжі

Насправді невелика кількість загарбників проникла до населеного пункту і ховається у підвалах.

Селище Тернувате у Запорізькій області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомляє пресслужба 225-го окремого штурмового полку в Telegram.

Зокрема, українські захисники спростували черговий фейк про окупацію селища, який розганяють російські офіційні канали.

"У Тернуватому перебувають підрозділи Сил оборони України. Невелика кількість противника може ховатися десь у підвалах та підземеллях. Проти них ведуться контрдиверсійні дії", - наголошується у повідомленні.

Також військові додали, що основною тактикою ворога для створення картинки "побєдного шествія" є інфільтрація. У погану погоду загарбники проходять між українськими позиціями та вивішують свої прапори, замальовуючи населений пункт. Таким чином РФ намагається посіяти паніку в підрозділах Сил оборони.

"Необхідно звернути увагу на боротьбу з інфільтрацією противника та виділити ресурси для створення антидиверсійних резервів. Це складний процес, як і тримання другої лінії. Але щоразу, коли погодні умови сприяють, росіяни не полишають своїх спроб проникнути вглиб бойових порядків і заховатися десь по підвалах. Через це з’являється загроза для наших пілотів дронів та логістичних шляхів, бо навіть двоє росіян у тилу можуть наробити лиха. Тому ми працюємо над технікою вибивання цих "флаговтиків" зі щілин, куди вони забиваються", - зазначили у пресслужбі полку.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше в січні росіяни вже розповсюджували інформацію про нібито захоплення Тернуватого.

Водночас українські захисники зачистили від загарбників селище та записали відео про те, що населений пункт не є окупованим. Тоді деяких окупантів було взято в полон.

"Росіяни інколи викладають в мережу свої... так звані перемоги на годину... Ми перебуваємо в Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське", - сказав воїн ЗСУ.

