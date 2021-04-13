Бойовики продовжили загострювати ситуацію біля ділянки розведення, обстрілявши Золоте.

Бойовики на Донбасі протягом понеділка, 12 квітня, 17 разів порушили режим припинення вогню. 15 разів російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ і два рази зробили дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Неподалік Південного ворог вів обстріл з заборонених «Мінськом» мінометів калібру 120 мм, з БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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Біля Шумів і Зайцевого російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського найманці Кремля відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Золотого-4 бойовики обстріляли ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Пісків противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а в районі Кам’янки – зі стрілецької зброї.

«Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що російські окупанти дистанційно замінували цивільну інфраструктуру у напрямку Зайцевого з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних вкидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла», – зауважують у штабі.

Бойовики продовжили загострювати ситуацію біля ділянки розведення, обстрілявши Золоте, щоб не відкривати КПВВ з боку ОРДЛО.

Ворог на 7:00 13 квітня тричі порушив «тишу». Зафіксовано один обстріл біля Південного та два перетини лінії розмежування російським БПЛА поблизу Майорського, внаслідок чого загинув ще один військовий. Ще двоє отримали поранення, їх доправили до лікарні.

Загострення на Донбасі: останні новини

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Автор: Яна Ставська