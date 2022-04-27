Люди на маріупольському заводі знаходяться в жахливих умовах, зазначили в міськраді.

В Маріуполі на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних - жінки, діти та літні люди, є багато поранених.

Люди знаходяться в жахливих умовах, немає медикаментів, з водою та їжею катастрофічна ситуація, повідомляє в Telegram Маріупольська міська рада.

За її даними, людей негайно потрібно рятувати.

"На металургійному заводі перебуває не менше 2 тисяч цивільних. Жінки, діти та літні люди. Багато поранених. В антисанітарії та жахливих умовах. Без медикаментів. Катастрофічна ситуація з питною водою та їжею. Рятувати потрібно негайно", - сказано в повідомленні.

Також у відомстві показали фото поранених в госпіталі в одному з укриттів "Азовсталі".

"Страшні фото. Але світ має знати, що відбувається. 24 години під обстрілами російської армії. Безперервно", - зазначають у міськраді.

В повідомленні наголошують, що в госпіталі не тільки військові, більшість - мирні жителі міста.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну 24 лютого. Пізніше окупанти заблокували Маріуполь.

За даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники не припиняють нанесення артилерійських і авіаційних ударів по Маріуполю. Також продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь".

В Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом, меткомбінат "Азовсталь", практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним чи військовим шляхом.

За офіційними даними, в Маріуполі вже загинули понад 20 тисяч осіб.

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