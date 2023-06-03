Непересічний посіпака РФ опинився в епіцентрі вибуху, з'ясували журналісти.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області ліквідований гауляйтер одного з населених пунктів.

В четвер, 1 червня, в селі Костогризове Олешківського району знищений 40-річний гауляйтер цього населеного пункту Юрій Патлатий, повідомляє Центр журналістських розслідувань, посилаючись на відомості проросійських Teelegram-каналів.

Журналісти дізналися, що посіпака РФ знищений о 19:45 біля будинку, розташованого за адресою вул. Раденська, 33. "…загинув гауляйтер цього села Патлатий Юрій Васильович, 1983 р.н. Разом із ним загинув чоловік з прізвищем Вєнгрін, який на момент вибуху перебував разом із колаборантом", - йдеться у матеріалі.

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Росіяни звинувачують у ліквідації Патлатого українську армію - стверджують, що гауляйтер "мінусований" унаслідок осколкових поранень, які отримав у епіцентрі вибуху, спричиненого невстановленим боєприпасом.

Ситуація на півдні України - що треба знати

Росіяни захопили частину півдня України, але не підкорили. На окупованій території не раз лунали вибухи, і вже знищено чимало посіпак російських загарбників.

Зокрема, 2 червня стало відомо, що біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області підірвали авто з чотирма колаборантами. За попередньою інформацією, знищено власника кафе, який пригощав ворогів.

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