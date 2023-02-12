З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 136 880 окупантів.

Окупанти готувалися до нового штурму на Бахмутському напрямку, проте дорогою були розбиті українськими захисниками.

Відео знищеної техніки опублікували Сухопутні війська збройних сил України. Ворога розгромили воїни зі 128-ї гірсько-штурмової бригади.

Росіяни розмістили уздовж дороги п'ять одиниць техніки. Удар прийшовся чітко по "голові" колони, знищивши щонайменше одну машину загарбників.

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За першим ударом слідував ще один – по іншій частині колони.

Війна новини - Росія пішла в наступ

Напередодні Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

За словами експерта Владислава Селезньова, наразі наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

Тим не менше, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ вдалося повернути деякі втрачені позиції.

Останніми тижнями політики та експерти активно обговорювали цілі майбутніх операцій росіян. У Міноборони, наприклад, не виключали, що Кремль спробує здійснити великий наступ до 24 лютого - до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас у ЦРУ констатували, що критичний період у російсько-українській війні триватиме не менш як шість місяців. Захід, своєю чергою, зосередився протягом цього часу передати Україні потужніше озброєння, в тому числі танки і далекобійні снаряди. Київ також сподівається отримати від країн Європи Сучасні винищувачі для проведення контрнаступу.

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