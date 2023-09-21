Окупанти намагалися сховати гармату серед зелених насаджень, але не вдалося.

На південному напрямку українські морські піхотинці ювелірно влучили у замасковану гармату російських окупантів.

"На південному напрямку артилеристи 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявили та знищили замасковану ворожу 152-мм гармату 2а36 "Гіацинт -Б", - повідомили морпіхи.

Зазначається, що аеророзвідка виявила замасковану гармату. Після цього, отримавши координати, артилерійський розрахунок знищив ціль високоточним снарядом.

Українські захисники оприлюднили відповідне відео, на якому зафіксовано, як окупанти намагаються сховати гармату серед зелених насаджень. Несподівано стається вибух і потужна військова техніка перетворюється на металобрухт.

Що знищили морпіхи:

2А36 "Гіацинт-Б" радянська причіпна гармата калібру 152 мм. Має велику вогневу потужність, мобільна, може транспортуватися на будь-які відстані залізничним, водним і повітряним транспортом.

За деякими даними, гармата 2А36 (у буксированому варіанті) має найбільшу дальність стрільби (40 км активно-реактивним снарядом) з усіх артилерійських систем аналогічного калібру (152 мм), коли-небудь прийнятих на озброєння в СРСР і Росії із середини XX століття.

Призначена для придушення й знищення живої сили, вогневих засобів і бойової техніки, що знаходяться на марші, в місцях скупчення та опорних пунктах. Гармата придатна до використання в різноманітних погодно-кліматичних умовах.

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