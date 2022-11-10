Під ураження потрапили два райони зосередження окупантів, 5 дронів-камікадзе та три БпЛА "Орлан".

Авіація Сил оборони за добу завдала по ворогу шість ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу шість ударів. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА "Шахед" та три "Орлани", - йдеться у зведенні.

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У Генштабі також повідомили, що воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

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Росія зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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