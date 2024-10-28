Також загарбники втратили десятки одиниць техніки в Україні.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували 1680 ворожих окупантів, повідомляє Генштаб.

Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни досягли 690 720 осіб. Крім того, українські захисники спалили десятки одиниць ворожої техніки:

танків ‒ 9120 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 18395 (+40);

артилерійських систем – 19872 (+51);

РСЗВ – 1240 (+0);

засоби ППО ‒ 984 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17867 (+68);

крилаті ракети ‒ 2625 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0).

Крім того, Сили оборони знищили 27 660 (+100) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога, а також 3556 (+14) спеціальної техніки загарбників.

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти останнім часом мають просування відразу на кількох напрямках. Зокрема, загарбники окупували населений пункт Гірник на Курахівському напрямку, а також просунулися в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що на тлі повномасштабного вторгнення економіка Росії зазнає все більшого навантаження. Експерти відзначають, що це може змусити Путіна ухвалити рішення про зміну способу війни, аби зберегти стабільність режиму.

Forbes вважає, що перші військові Північної Кореї, ймовірно, вже досягли лінії фронту у Курській області.

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