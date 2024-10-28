Найскладнішими лишаються Покровський та Курахівський напрямки.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу на російсько-українському фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

В опублікованому у Telegram зведенні військові повідомляють, що найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Крім того, загарбники активні на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Так, на Харківському напрямку окупанти двічі атакували неподалік Вовчанська, на Куп’янському - 20 разів намагалися просунутися до українських позицій неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Сили оборони відбили 17 атак, тривають бої.

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На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Два боєзіткнення все ще тривають, решту зупинили українські оборонці. На Краматорському напрямку сталися чотири бойових зіткнення, штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку українські війська відбили п'ять атак загарбницьких військ РФ поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. На Курахівському окупанти атакували позиції ЗСУ 36 разів. Найбільш активно це відбувалося в районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Росіяни намагалися 27 разів вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку. Бої велися районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове, загарбникам дали відсіч. За попередньою інформацією, українські бійці знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів (80 - безповоротно). Знищено танк, три автомобілі та артсистеми, а також пошкождено чотири бойові броньовані машини, серед яких "Термінатор".

На Времівському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривають. На Придніпровському окупанти досі намагаються вибити українські підрозділи із займаних позицій, вони вчинили три невдалі штурми.

Ситуація на фронті

Ввечері аналітики українського проєкту DeepState опублікували кадри, згідно з якими російські загарбники підняли прапор у центрі Богоявленки та дійшли до міськради Селидового.

Тим часом в Головному управлінні розвідки з'ясували, як окупанти доставляють військовослужбовців Північної Кореї на фронт. За їхніми даними, іноземців везуть у зону бойових дій на вантажівках з цивільними номерами.

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