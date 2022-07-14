Ворог продовжує зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження його морально-психологічного стану, зазначили у Генштабі нашої армії.

Збільшується кількість російських окупантів, які будь-яким чином намагаються уникнути бойових дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження їхнього морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - йдеться у зведенні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що подекуди втрати супротивника перевищують показники комплектування, а це значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу від подальшої участі у війні проти нашої держави.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що в Україні знищили трьох полковників російської армії.

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