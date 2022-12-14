Українські військові 12 грудня завдали удару по району зосередження російських загарбників біля Вербового Запорізької області, знищено 10 одиниць озброєння та техніки ворога.
Втрати серед окупантів уточнюються, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу", - зазначається у повідомленні.
Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що треба знати сьогодні
Російським загарбникам вдалося захопити частину Запорізької області, у тому числі місто Мелітополь.
ЗСУ активно протистоять загарбникам. 4 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші воїни знищили не менше 20 ворожих військових баз, ліквідовано 1 200 окупантів.
12 числа чиновник поділився, що українська армія вдарила по стратегічному мосту в Мелітополі, і були зруйновані опори.
Варто зазначити, що станом на 14 грудня в Україні ліквідовано вже близько 96 тисяч супротивників, а також багато ворожої техніки та озброєння.