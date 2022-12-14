Супротивник втратив озброєння та військової техніки різного типу, зазначив Генштаб ЗСУ.

Українські військові 12 грудня завдали удару по району зосередження російських загарбників біля Вербового Запорізької області, знищено 10 одиниць озброєння та техніки ворога.

Втрати серед окупантів уточнюються, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу", - зазначається у повідомленні.

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Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що треба знати сьогодні

Російським загарбникам вдалося захопити частину Запорізької області, у тому числі місто Мелітополь.

ЗСУ активно протистоять загарбникам. 4 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші воїни знищили не менше 20 ворожих військових баз, ліквідовано 1 200 окупантів.

12 числа чиновник поділився, що українська армія вдарила по стратегічному мосту в Мелітополі, і були зруйновані опори.

Варто зазначити, що станом на 14 грудня в Україні ліквідовано вже близько 96 тисяч супротивників, а також багато ворожої техніки та озброєння.

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