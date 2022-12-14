У Запорізькій області ворог знову зазнав серйозних втрат / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові 12 грудня завдали удару по району зосередження російських загарбників біля Вербового Запорізької області, знищено 10 одиниць озброєння та техніки ворога.

Втрати серед окупантів уточнюються, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що треба знати сьогодні

Російським загарбникам вдалося захопити частину Запорізької області, у тому числі місто Мелітополь.

ЗСУ активно протистоять загарбникам. 4 грудня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на Запорізькому напрямку за тиждень наші воїни знищили не менше 20 ворожих військових баз, ліквідовано 1 200 окупантів.

12 числа чиновник поділився, що українська армія вдарила по стратегічному мосту в Мелітополі, і були зруйновані опори.

Варто зазначити, що станом на 14 грудня в Україні ліквідовано вже близько 96 тисяч супротивників, а також багато ворожої техніки та озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: