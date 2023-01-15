Росіяни продовжують зазнавати значних втрат в Україні, зазначив Генштаб ЗСУ.

Українська авіація завдала сім ударів по позиціях російських окупантів, а артилерійські та ракетні війська уразили два райони зосередження загарбників.

Наші ракетники та артилеристи уразили два райони зосередження живої сили супротивника, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір неділі, 15 січня.

"Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряної оборони противника...", - йдеться у зведенні.

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У Генштабі додали, що ворог продовжує зазнавати значних втрат.

"Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки", - зазначається у зведенні.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Зранку 15 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни не полишають намірів повністю захопити Донецьку область, а також зосереджують основні зусилля на наступі на Бахмутському напрямку.

За його даними, вороги також ведуть наступальні дії на Авдіївському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Пізніше у Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби були ліквідовані 630 супротивників, і тепер загальні втрати РФ в Україні становлять приблизно 115 290 ворогів.

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