Зокрема, знищено склад боєприпасів противника.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку на передовій. Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по загарбниках.

Про це у весірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ззаначається, що 11 ударів було завдано по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ще два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 склад боєприпасів противника", – йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії в Україні

За минулу добу, 4 вересня, українські військові ліквідували 560 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну знищено біля 265 тис. 680 ворожих військових.

Також ворог зазнав значних втрат у техніці. Напередодні було знищено 9 танків (4489 від початку вторгнення), 7 бойових броньованих машин (8670), 38 артилерійських систем (5649), 1 систему ППО (504), 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (4512), 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8175) та 4 одиниці спецтехніки (851).

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