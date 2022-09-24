Штурмовик і винищувач окупантів були "приземлені" силами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Українські десантники 24 вересня збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Про це повідомляє прес-служба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні в районі виконання завдань військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Офіцери управління ППО командування ДШВ ЗСУ наголосили, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25 збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Центр".

Втрати росіян в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 24 вересня серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).

Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

У Генштабі додали, що дані щодо втрат ворога уточнюються.

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