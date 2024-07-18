Загарбники втратили понад півсотні артилерійських систем та майже сто одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати армії РФ у війні в Україні з 24 лютого 2022 року по 18 липня 2024 року орієнтовно склали 563 тис. 640 осіб живої сили, в тому числі 1 130 окупантів за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Йдеться, що за вказаний період знищено:

танків ‒ 8245 (+7 одиниць за добу),

бойових броньованих машин ‒ 15883 (+12),

артилерійських систем – 15465 (+54),

РСЗВ – 1120 (+0),

засоби ППО ‒ 893 (+0),

літаків – 361 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12274 (+50),

крилаті ракети ‒ 2398 (+0),

кораблі ‒ 28 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 20833 (+92),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2593 (+7).

У Генштабі додають, що наразі дані уточнюються.

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Від початку доби 17 липня ЗСУ продовжували жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. На вказаний час на фронті було зафіксовано 118 бойових зіткнень. За даними Генштабу, ворог концентрував зусилля на Покровському та Торецькому напрямках – на обидвох станом на 22:00 відбулося по 24 бойових зіткнення.

Зокрема, на Торецькому напрямку усі зусилля ворог направив у райони Північного та Нью-Йорка. Водночас на Покровському напрямку російські загарбники концентрували зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої. Там російський агресор втратив 304 особи убитими та пораненими. Знищено БТР і БМП окупантів, гармату, чотири мотоцикли, МТ-ЛБ та п’ять автомобілів. Крім того, ще вісім артсистем, одна БМП та 15 автомобілів зазнали значних пошкоджень", – інформують у Генштабі.

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