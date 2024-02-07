Українські артилеристи уразили райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Збройні сили України продовжують нищити ворогів та їхню техніку. Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

Також у Генштабі нагадують, що на початку доби противник здійснив декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

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"Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - повідомляють у Генштабі.

Що відбувається на фронті - дані від Генштабу

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, окупанти вперто намагаються прорвати оборону наших військ. Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області. Також на Мар’їнському напрямку ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом доби здійснив 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

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