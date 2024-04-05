Кремль приховує кількість загиблих, але статистика соцзабезпечення свідчить про 30% збільшення кількості чоловіків з інвалідністю.

У перший рік війни в Україні понад півмільйона російських чоловіків було визнано інвалідами, згідно з офіційними даними, що натякає на важкі наслідки вторгнення. Кремль приховує кількість загиблих, але статистика соціального забезпечення країни свідчить про величезну кількість поранених.

"Тільки за даними російської пенсійної статистики, з 2022 по 2023 рік кількість чоловіків у віці від 31 до 59 років з інвалідністю збільшилася на 30%, або на 507 000 осіб", - цитує високопоставленого представника НАТО видання The Times.

За оцінками незалежних російських ЗМІ та Пентагону, кількість загиблих на російських фронтах становить від 66 000 до 88 000 осіб.

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При цьому розвідка НАТО стверджує, що атаки України знизили можливості Росії з переробки нафти щонайменше на 10%, і що, незважаючи на брак боєприпасів, креативність українських військових ускладнює життя Путіну.

"Вони завдають фінансових ударів по Росії і впливають на внутрішній ринок палива. У березні ми спостерігали значне збільшення імпорту бензину з Білорусі", - сказав чиновник. "З точки зору збитків, страйки, ймовірно, вивели з ладу понад 10% російських нафтопереробних потужностей, можливо, понад 15%".

Кампанія завдає удару по здатності Путіна нарощувати валютні доходи, але турбує США, бо нібито удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту або спричинити відповідні заходи за те, що Україна наважилася завдати удару по цілях на російській території.

"Росія навіть ввела шестимісячну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати внутрішні ціни", - сказав представник НАТО. "Російські чиновники заявили, що, можливо, їм навіть доведеться збільшити експорт сирої нафти, оскільки вони не зможуть переробляти стільки, скільки зазвичай".

Через західні санкції Росії важко замінити нафтопереробне обладнання, а нальоти безпілотників вразили НАТО своєю дальністю та ефективністю.

"Найдальші об'єкти, які були атаковані, зараз знаходяться на відстані понад 1000 кілометрів. Це дійсно підкреслює їхню досяжність", - сказав чиновник. "Дедалі менше і менше таких об'єктів російської енергетично важливої інфраструктури залишаються в безпеці від потенційних ударів, які мають дедалі більший вплив".

Незважаючи на позитивні нотки, розвідка щодо України налаштована песимістично: офіційні особи попереджають, що прорив Росії стає дедалі ймовірнішим, оскільки республіканці продовжують блокувати допомогу США в розмірі 60 мільярдів доларів.

Втрати Росії в Україні - останні новини

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати Російської Федерації станом на 5 квітня 2024 року склали вже 445 900 окупантів.

Крім того, українські захисники знищили тисячі одиниць різної російської військової техніки.

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