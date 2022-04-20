Серед знищеної російської техніки один літак, один гелікоптер, 5 безпілотників і одна крилата ракета.

Повітряні сили Збройних сил України за добу знищили 9 російських цілей у повітряному просторі.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Дедалі більше ворожих повітряних цілей нищать підрозділи протиповітряної оборони усіх Сил оборони держави, використовуючи при цьому усі наявні вогневі засоби – зенітні ракети, переносні зенітні ракетні комплекси, в тому числі, іноземного виробництва, зенітні установки та інші засоби ураження", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 19 квітня, на Сході та Півдні України протиповітряною обороною Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ уражено 9 повітряних цілей російських окупантів.

За останню добу українськими силами було знищено 1 літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), 1 вертоліт (Ка-52); 5 безпілотних літальних апаратів (ОТР) та 1 крилату ракету.

Нагадаємо, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак російських загарбників.