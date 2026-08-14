В Україні можуть різко подорожчати книжки: як зростуть ціни

Через війну видавці змушені скорочувати наклади та швидше доставляти книги до книгарень, що збільшує їхню собівартість.

В Україні вартість книжок може зрости ще на 8-10%. У результаті середня ціна книги може наблизитися до 800 гривень і навіть перевищити цю позначку, розповіла УНІАН директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

За її словами, середні та великі видавництва не можуть розподілити запаси між великою кількістю дрібних складів. Такий підхід суттєво ускладнює та здорожчує логістику, тому одним із можливих варіантів для галузі стає друк невеликими накладами з максимально швидкою доставкою книг до книгарень.

Директорка Українського інституту книги вказала, що це автоматично здорожчує кожну книжку, оскільки чим менший наклад, тим вища собівартість.

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"Може на 8-10% зросте. Ціни й так вже чималі. Ще 8-10% – це буде вже дуже дорого. Таким чином, ціна наближатися до 800 гривень і більше", - пояснила Коваль.

Водночас, за її словами, складно прогнозувати, як ринок і покупці відреагують на таке підвищення. Експертка наголосила, що навіть під час війни частина українців продовжує витрачати гроші на товари, які не є предметами першої необхідності.

"Питання пріоритетів: чи ці люди, які мають гроші, чи вони готові їх витрачати на книжки? І тут має втрутитися держава, щоб якось їх теж стимулювати ці гроші витрачати на книжки", - зазначила Коваль.

Суттєво підтримати видавців могло б збільшення кількості покупок книг українцями. Навіть три примірники на рік у середньому на одне домогосподарство, за її оцінкою, вже дали б галузі значно кращі умови для роботи.

Що буде з підручниками

Водночас потенційне здорожчання не означає автоматичного підвищення цін на шкільні підручники. Значну їхню частину учні отримують безкоштовно за рахунок держави. За словами Коваль, державна політика щодо підручників створює для видавців окремі проблеми. Зокрема, вона звернула увагу на низький встановлений прибуток їхнього виробництва.

"Рентабельність 5%. Це просто, розумієте, це насмішка", - зазначила директорка Українського інституту книги.

За її словами, така рентабельність є нижчою за рівень інфляції, через що видавцям дедалі складніше випускати підручники без збитків.

"І виходить так, що вони випускають підручник, а в наступному році вони вже не можуть за такі ж гроші випустити. Фактично кожен підручник для них є збитковим. Це якісь ентузіасти і фанати видання підручників", - додала Коваль.

Росія знищує українські книги - останні новини

У ніч на 1 серпня російський дрон атакував склад українського видавництва "Ранок" у Харкові, в результаті чого згоріли тисячі книг, що там зберігалися. За даними керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, вогонь охопив склад видавництва площею 10 тис. кв. м.

19 липня в результаті нічного удару Росії по Києву знищено майже 250 тисяч книг, що належали українському видавництву "Кноголенд".

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